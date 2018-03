Antes de viagem, Neymar posta foto ao lado de Bruna Marquezine

Neymar é aguardado em Belo Horizonte nesta sexta-feira, para fazer a cirurgia no pé direito no sábado pela manhã. O jogador, porém, usou as redes sociais para mostrar que está relaxado e ainda em Mangaratiba, na sua mansão.

No Instagram o craque do PSG postou uma foto com sua namorada, Bruna Marquezine e brincou por estar tendo de usar cadeira de rodas.

“Levando a gata para dar uma volta no meu novo possante”, escreveu Neymar.

O atleta deverá vir para BH nesta sexta-feira, em horário ainda indefinido. A cirurgia acontecerá na capital mineira na manhã de sábado com o médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar. O atleta deverá ter alta do hospital já no domingo.

