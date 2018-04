Anitta lança novo programa e Nego do Borel admite chorar ao escutar Marília Mendonça; Jojo Todynho será assistente

E não é que Anitta, com a carreira internacional de vento em popa, também fica ansiosa com show no exterior? Com uma apresentação marcada para dia 28 de junho no Royal Albert Hall, a famosa casa de shows em Londres que já recebeu as maiores estrelas mundiais, a cantora confessou o nervosismo. “Vai ser um circuito com o Rock in Rio Lisboa (onde ela se apresentará no dia 24 de junho). Tinha vários convites para shows em Paris e Londres, uma demanda grande. O Royal Albert Hall é incrível, muito importante, e estou sem acreditar”, contou a cantora na coletiva de Anitta Entrou no Grupo, seu novo programa no canal Multishow, que aconteceu nesta terça-feira (3), no Rio. “É óbvio que o show é para o público brasileiro, mas também tem uma galera de lá interessada”, explicou Anitta ao lado de JoJo Todynho, que será sua assistente de paco na atração, e Marília Mendonça e Nego do Borel, convidados da estreia.

Anitta Entrou no Grupo terá quatro episódios ao vivo, ao partir do dia 3 de abril, às 20h30 das terças-feiras. O programa tem um grupo oficial no WhatsApp, onde os fãs podem interagir e pedir músicas, entre outras novidades. No palco, os convidados têm que cantar sucessos uns dos outros e de seus ídolos – a atração tem ainda brincadeiras, memes e outros conteúdos enviados pela plateia. “Não tem roteiro e, como o programa é ao vivo e com a JoJo, estamos rezando”, brincou Anitta. “Todo mundo tem liberdade para se divertir, a intenção era rir. Fizemos o ‘Anitta Entrou no Grupo’ pensando nos fãs”, explicou ela a cantora, que terá a ajuda de Victor Sarro na dinâmica da competição. Nego, que jurou não ter sido informado apenas recentemente que iria cantar músicas de Marília, brincou que não sabia se ia conseguir. “Achava que ia ser o meu repertório! Não tem como não escutar Marília Mendonça porque ela é um sucesso nacional. Mas sou muito apegado a meus relacionamentos e quando eu escuto as músicas dela começo a chorar. Como vou cantar Marília Mendonça sem chorar?”, confessou o cantor, que namora com a modelo Julia Schiavi. Marília, por sua vez, disse que canta ‘Vai, Malandra’ em casa, e avisou que a dificuldade maior será tocar com uma banda que não é a sua. “É um programa de amigos, não para divulgar o seu próprio trabalho, é diferente”. ponderou, dando uma palhinha do que vem por aí. “Escuto Nego e Anitta e vou dançar as músicas dela, sim. Mas não como Anitta!”, avisou brincalhona. Fonte: Revista Quem / Foto: Roberto Filho/ Brazil News