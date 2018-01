Anitta fecha parceria com Cheetos para o carnaval

Depois do sucesso da participação mais do que especial de Cheetos no clipe de “Paradinha” em 2017, os papéis se inverteram em 2018 e agora é a cantora Anitta, fã declarada da marca, que vai aparecer nas embalagens de produtos.

Na segunda fase desta parceria, além da edição limitada do produto com a cantora, Chester Cheetah, personagem de Cheetos, aceitou o convite de Anitta para curtir o Carnaval com ela em cima do trio, no Bloco das Poderosas, que ocorre nos dias 9/2 em Salvador, no circuito Barra-Ondina, e 17/2 no centro do Rio de Janeiro. De acordo com a Vice-Presidente de Marketing da PepsiCo, Daniela Cachich, a ação acompanha a tendência global da marca, que é se aproximar do universo POP de uma forma jovem e irreverente.

A edição limitada da embalagem com Anitta estará à venda durante todo o mês de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução