Anitta faz apresentação desastrosa de ‘Faz Gostoso’ em Portugal

Nesta quarta-feira (7), a cantora Anitta subiu ao palco do festival MEO Sudoeste, em Zambujeira do Mar, Portugal, e acabou convidando a cantora Blaya, dona da versão original da música ‘Faz Gostoso’ regravada por Madonna, para se apresentarem juntas.

No festival, as duas levaram seus shows em momentos diferentes, mas no final se encontraram para cantarem o hit já bastante conhecido pela Europa na voz de Blaya.

Ao subirem no palco juntas, a apresentação deixou a desejar e acabou dividindo opiniões. Fora de sincronia, Anitta cantava em inglês ao mesmo tempo que Blaya fazia sua parte em português e em muitos momentos não dava para entender o que as artistas cantavam.

O público acabou elogiando o empenho de Blaya, que interagiu com Anitta, mas a apresentação acabou sendo duramente criticada nas redes sociais. “Quanta desafinação, parece que elas nem ensaiaram para o show”, “Coitada da Blaya acabou entrando numa furada”, “Nossa que apresentação horrível essa da Anitta… Desastre total”, foram alguns comentários.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images