Anitta e Marília Mendonça lançam ‘Some que ele vem atrás’; Ouça

É a primeira música de parceria entre as duas maiores cantoras do país, na atualidade

Duas das maiores cantoras do país na atualidade, Anitta e Marília Mendonça lançaram na última quarta-feira (30), a primeira música de trabalho juntas. “Some que ele vem atrás” chega ao público que, há tempos, pedia um single entre as duas. O lançamento aconteceu durante o prêmio Multishow, que aconteceu na quarta-feira.

Rainha da sofrência, Marília Mendonça aparece na música dando conselhos amorosos para Anitta, abandonada pelo boy. A letra ainda apresenta a brincadeira com a fama da sertaneja: “Você que entende do assunto, você que já sofreu muito, me diz o que fazer”.

