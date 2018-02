Anitta é comparada a Kim Kardashian pela ‘Vogue America’

O que a brasileira Anitta e a norte-americana Kim Kardashian têm em comum, além de milhões de seguidores nas redes sociais, os lábios volumosos e um bumbum avantajado? Para a “Vogue America”, muita coisa.

A publicação fez comparações entre elas, apontando que, além da aparência, ambas possuem várias qualidades em comum. Entre elas, Anitta foi citada por ser uma mulher empoderada e que não tem medo de demonstrar sua sensualidade.

“A pop star brasileira usa a cartilha Kim Kardashian ao promover a aceitação do seu próprio corpo e celebrar sua feminilidade para seus mais de 25 milhões de seguidores no Instragram”, diz o texto da publicação, que ainda ressalta o fato de a cantora ter mostrado suas celulites na introdução do clipe “Vai Malandra”.

Além de Anitta, também foram citadas no texto como sósias de Kim Kardashian a blogueira árabe Sonia Ali, a modelo egípcia Tara Emad e as influenciadoras norte-americanas Kamilla Osman e Hannah Stocking.