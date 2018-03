Anitta é a mais ouvida do Spotify; Marília Mendonça está em segundo

O Spotify divulgou nesta quinta-feira (8), numa ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a lista das dez artistas femininas mais ouvidas na plataforma no Brasil nos últimos seis meses.

Quem lidera o ranking nacional do Spotify é Anitta, seguida por Marília Mendonça e, em terceiro lugar, Pabllo Vittar. Elas ficaram à frente de Anavitória, Simone & Simaria e Maiara & Maraisa.

Na lista em que têm em destaque o funk e o sertanejo, a artista internacional mais bem-colocada é Camila Cabello. A ex-integrante do Fifty Harmony aparece na sétima posição no Brasil e na segunda no ranking global.

Já o top 10 internacional tem Taylor Swift na liderança, com Camila Cabello na segunda posição e Dua Lipa ocupando o terceiro posto.

No topo. O ranking reitera o estrelato de Anitta, que coleciona feitos no mundo da música e em outras áreas. O ano de 2017 foi marcante para a artista, eleita a mulher do ano pela revista “GQ”. Também em 2017, ela se casou com o empresário Thiago Magalhães, cantou o hino nacional na abertura do GP da Fórmula 1 no Brasil e emplacou vários hits, frutos do projeto Check Mate, como “Will I See You”, “Downtown” e “Vai Malandra”. Este último veio em meio a algumas polêmicas, como o fato de o clipe ter sido dirigido por Terry Richardson, acusado de assédio nos Estados Unidos. Essa situação balançou a cantora, que, por fim, decidiu que o clipe seria divulgado.

“Imediatamente após tomar conhecimento sobre as acusações de assédio que envolvem o diretor Terry Richardson, solicitei que minha equipe avaliasse o contrato para verificar o que juridicamente poderia ser feito. Estudamos todas as possibilidades, que foram além das questões jurídicas, levando em consideração o imenso trabalho digno de todos os artistas e colaboradores que de alguma maneira fizeram esse clipe acontecer. Não é o trabalho de uma pessoa só”, disse ela naquela ocasião.

Os primeiros meses de 2018 também proporcionaram alguns pontos altos na carreira de Anitta, que foi indicada em uma das categorias da !HeartRadio Music Awards, dos Estados Unidos.

Ranking

Top 10 do Spotify no Brasil

1. Anitta

2. Marília Mendonça

3. Pabllo Vittar

4. Anavitória

5. Simone & Simaria

6. Maiara & Maraisa

7. Camila Cabello

8. Dua Lipa

9. Taylor Swift

10. Demi Lovato

Top 10 do Spotify no mundo

1. Taylor Swift

2. Camila Cabello

3. Dua Lipa

4. Rihanna

5. Demi Lovato

6. Sia

7. Selena Gomez

8. Ariana Grande

9. Beyoncé

10. Shakira

Fonte: O Tempo / Fotos: Reprodução