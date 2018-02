Anitta diz que sua dieta consiste em comer pastéis, miojo e panquecas

Anitta segue uma dieta pouco convencional. Segundo a colunista Marina Caruso, do jornal “O Globo”, a cantora revelou o que costuma comer durante os dias de folia.

Pela manhã, Anitta come morangos com panquecas de “buttermilk” trazidas de Los Angeles. À tarde, ela devora um pacote de biscoito recheado, 1/2 barra de chocolate e dez pastéis de carne feitos pela mãe. Já à noite come miojo e nuggets.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução