Anitta debocha de ‘influenciadores’ que lhe pedem ingressos para shows em troca de “divulgação”

A cantora carioca Anitta usou seu Instagram para criticar influenciadores digitais que lhe pedem ingressos para shows em troca de “divulgação”. Em pelo menos dez Stories no Instagram publicados na noite desta quarta-feira, 14, ela fingiu que estava pedindo ingressos e favores para as pessoas ao seu redor e falava “mas eu tenho muitos seguidores” em tom de deboche.

Em uma das conversas a cantora simula uma prosa com ela mesma. “Oi Anitta, tudo bem? Queria tanto ir no seu show, como faz para comprar? Eu tenho muitos seguidores, estou beirando os 2 milhões, mas não queria te pedir o ingresso”.Depois, a carioca ainda conversou com alguém que se passou por um cabeleireiro e outra pessoa que fazia algodão doce. Ambos entraram na brincadeira e afirmaram ter muitos clientes. Foi uma forma de reagir ao pedido indireto de ganhar um serviço em troca de divulgação aos seguidores.

Em um dos últimos stories da série, a cantora faz uma crítica mais óbvia, ainda que bastante indireta. Acompanhada de um amiga que lhe sugere comprar um açaí, Anitta responde em tom de brincadeira: “Comprar? Eu não compro, eu não pago. É uma honra este açaí ser comido por mim”.

Nas redes sociais, internautas sugeriram que o deboche foi para a ex-BBB Emily, hoje com 3,3 milhões de seguidores no Instagram. Enquanto isso, Anitta tem 26,4 milhões.