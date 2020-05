Anitta anuncia que terá novo programa no Multishow

Pin Compartilhar 0 Compart.

Anitta Dentro da Casinha é o nome do novo programa da cantora no Multishow. A novidade foi divulgada pela artista nesta quarta-feira (29) em uma live com o influenciador Hugo Gloss. Segundo ela, a atração deve estrear na semana do dia 11 de maio.

Na terça-feira (28), Anitta já tinha dado uma dica ao publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece escrevendo o nome do programa na parede da sua casa. “Não tem para onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha”, diz ela, na legenda.

Na conversa com Hugo Gloss, a cantora contou que a atração terá desafios para fãs e números musicais. Os quadros serão gravados todos dentro da sua casa, respeitando a quarentena, e alguns deles serão realizados ao vivo. O programa será semanal.

A cantora já comandou outro programa no Multishow, o Anitta Entrou no Grupo, um game show em que os convidados devem cantar músicas um do outro e também da anfitriã. Além disso, Anitta também canta músicas deles. A atração teve duas temporadas.

Fonte: Noticias ao Minuto.