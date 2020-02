Ana Maria Braga se casa com Johnny Lucet

Pin Compartilhar 0 Compart.

A apresentadora Ana Maria Braga, casou com o francês Johnny Lucet. O anúncio foi feito no programa Mais Você (Globo) da última segunda-feira (10) pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo a apresentadora.

A cerimônia aconteceu na casa de Ana. Pedro e Mariana, filhos de Ana Maria, foram padrinhos. “O casamento civil foi celebrado na casa dela, em São Paulo. Só para a família, cerimônia íntima e bilíngue, porque o noivo é francês. Ele falou o ‘sim’ em português”, relatou Battaglini.

O casal está de azul e jeans. “Eles estavam usando a mesma roupa do dia que se conheceram em Algarve, em Portugal”, complementou o apresentador.

Braga optou por antecipar suas férias para descansar devido ao seu tratamento contra câncer no pulmão, doença que já teve outras três vezes. Ela será substituída por Battaglini e Poeta durante todo o mês de fevereiro.

Foi em novembro do ano passado, que a apresentadora foi fotografada com Johnny Lucet. O casal passeava em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. À época, a assessoria de imprensa de Braga disse que o namoro era recente, mas não deu detalhes sobre como se conheceram.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução/Instagram