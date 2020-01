Ana Maria Braga revela estar com câncer no pulmão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira (27), em seu programa Mais Você (Globo), que está novamente com câncer no pulmão. A apresentadora já havia sido diagnosticada com o câncer, em estágio inicial, em dezembro de 2015.

“Eu não tenho duvida nenhuma que eu vou ganhar”, afirmou a apresentadora ao vivo. “Mas queria muito contar com vocês ai do lado, porque alguns dias, não sei o que isso me reserva”.

“A vida aqui continua normal. Tenho muita fé e uma força em Deus, e acredito que vou sair disso”, afirmou ela, confirmando que estará no programa desta terça-feira (26).

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram