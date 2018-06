Ana Maria Braga e Fátima Bernardes ganham férias ‘forçadas’ na Globo

Por causa da transmissão dos jogos da Copa do Mundo da Rússia, a Globo fará alterações em sua programação. O Mais Você, o Bem Estar e o Encontro com Fátima Bernardes não serão exibidos entre os dias 15 e 22 de junho. Por causa da Cerimônia de Abertura, o Bem Estar também não vai ao ar no dia 14.

Outros programas também deixarão a grade da emissora: O Como Será?, nos dias 16 e 23 de junho; a Santa Missa, nos dias 17 e 24 de junho e 1º, 8 e 15 de julho; o Globo Rural e o Auto Esporte, nos dias 17 e 24 de junho e 15 de julho. A Temperatura Máxima não entrará na grade no dia 17 de junho e o Domingo Maior, nos dias 24 de junho e 1º de julho.

E segue: O Globo Esporte não vai ao ar entre os dias 14 e 30 de junho. O Jornal Hoje, apenas no dia 16. O Vídeo Show não será exibido entre os dias 14 de junho e 13 de julho; e a Sessão da Tarde, entre 15 e 28 de junho, e nos dias 2, 3, 6, 10 e 11 de julho. Profissão Repórter não vai ao ar nos dias 20 e 27 de junho e 4 e 11 e julho. Já a reprise de Sai de Baixo, não será exibida nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 e 14 de julho.

VÍDEO SHOW

Durante a Copa do Mundo, por conta dos horários variados dos jogos, o programa de Otaviano Costa e Sophia Abrahão não será levado ao ar. Serão dois meses de férias. O Mais Você, de Ana Maria Braga, e o Bem Estar, de Fernando Rocha e Mariana Ferrão, também serão afetados.

A direção da emissora tomou outra atitude para não deixar os telespectadores sem a atração vespertina. Sophia anunciou na tarde desta segunda-feira, 11, a novidade. “O programa vai ficar fora do ar, mas só em rede aberta, pois a partir desta quinta-feira todo mundo fica ligado no Vídeo Show ao vivo lá no nosso site”, contou.

“Todos os dias, a partir das 14h, mostraremos tudo que acontece nos Estúdios Globo e também as notícias dos famosos que foram pra Rússia. É a gente aí, ó, juntinho!”, acrescentou Otaviano.

Fonte: O TV FOCO / Foto: João Cotta/Divulgação/TV Globo