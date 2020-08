Alunos e professores do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional participam da elaboração do Plano CESUL de Desenvolvimento Local

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Grupo Unis em iniciativa conjunta com o Conselho Empresarial do Sul de Minas e o Cesul Lab, iniciaram um Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha, que tem o objetivo de criar colaborativamente propostas para o desenvolvimento da cidade.

O projeto é coordenado pelo Chefe de Gabinete do Grupo Unis e Head de Operações do Cesul Lab, Felipe Flausino, e pelo aluno do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, e professor da Instituição, Guilherme Vivaldi.

O primeiro passo do projeto foi o levantamento de indicadores econômicos, sociais e de gestão pública da cidade de Varginha e compará-los com as principais economias do Sul de Minas, trabalho este realizado pelo Prof. Guilherme. Esses dados geraram 10 cadernos temáticos sendo: Educação, Ambiente de Negócios, Desenvolvimento Tecnológico, Infraestrutura, Meio Ambiente, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, Segurança e Gestão Pública.

As empresas integrantes do CESUL se inscreveram nas áreas temáticas e se reúnem com especialistas entre os dias 19 e 21 de agosto para aprofundamento nos assuntos e debates do diagnóstico. Entre os palestrantes especialistas estão os professores do programa de Mestrado, Pedro Portugal e Edna Chamon.

No dia 22 de agosto os alunos e demais professores do mestrado também se reunirão para conhecer os diagnósticos e realizar propostas para o plano de desenvolvimento econômico da cidade.

Com o Plano pronto, os candidatos à Prefeitura de Varginha nas eleições municipais de 2020 serão chamados para a apresentação do plano. O material também estará disponível em uma plataforma online de livre acesso a toda a população.

Fonte e foto: Grupo Unis