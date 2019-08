Altas Horas recebe Rionegro e Solimões

Pin Compartilhar 0 Compart.

Rionegro e Solimões serão uma das principais atrações do Altas Horas deste sábado (24), na Rede Globo. Os sertanejos animarão a madrugada cantando seus grandes sucessos de carreiras e, como não poderia deixar de ser, contando casos engraçados da estrada e dando suas opiniões sobre os temas que rolarão na atmosfera do programa.

A dupla tem o poder de transformar os programas por onde passam em uma grande festa. E nos palcos pra lá de good vibes do Altas Horas isso não seria diferente. Os artistas tocarão grandes clássicos que estão na boca do povão. “O Cowboy Vai Te Pegar”, “Na Sola da Bota” e “Peão Apaixonado” não ficarão de fora. “Vamos também fazer fragmentos de “Frio da Madrugada”, “Bate o Pé” e “De São Paulo a Belém“, explica Rionegro. “Vai ter moda de todas as épocas e de todas as fases. Vai ser bom demais”, completa Solimões.

Além da dupla, o programa também trará outras atrações pra lá de especial. Será uma daquelas experiências 100% musicais que Serginho Groisman oferece. No mesmo programa que Rionegroe e Solimões, estarão Molejo, Jaloo e Latino.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação