Alok está na disputa dos 100 melhores DJs da Billboard

Alok, considerado um dos principais DJs e produtores do Brasil atualmente, está concorrendo em lista inédita da Billboard dos 100 melhores Djs do mundo, o Billboard Dance 100, ranking para artistas da cena eletrônica.

A votação vai até o dia 16 de março na página da Billboard e o resultado será anunciado entre os dias 21 e 22 de março durante a Miami Music Week. Para votar é só acessar o site: votealok.com

“Representar o Brasil sempre é uma honra pra mim, algo extremamente gratificante. O ranking da Billboard representa parte de uma história muito importante e eu conto com a ajuda de todos vocês mais uma vez”, convida Alok.

Vale ressaltar que com 15 anos de carreira, o artista acumula números impressionantes. São cerca de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, mais de 300 milhões de plays com o hit ‘Hear Me Now’, Discos de Ouro e Platina recebidos na Itália e França, 200 milhões de views no YouTube e 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

