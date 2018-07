Ainda sem Simaria, Simone passa mal em show no Ceará

De acordo com o colunista Léo Dias, Simone passou mal no último final de semana, em que fazia uma apresentação no Ceará. A sertaneja anda está fazendo os shows da dupla sozinha, já que Simaria está na fase final re recuperação de uma tuberculose.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa da cantora revelou que não foi nada sério. “A rotina de trabalho de Simone está muito puxada nesses últimos meses. Neste último show, ela não se sentiu bem. Foi apenas um mal estar, pois ela não deve ter se alimentado muito bem. O organismo da gente às vezes reclama da carga excessiva de trabalho”, afirmaram ao colunista.

A volta de Simaria

Cumprindo a agenda sem Simaria, que está afastada há dois meses por causa da tuberculose, Simone se pronunciou oficialmente sobre a volta de sua dupla, que havia sido adiada no último mês.

Emocionada, Simone revelou que Simaria voltará aos palcos no dia 9 de agosto, em um show marcado para acontecer no Espaço das Américas.

“É como se eu tivesse pulando 24h e saltitando de alegria e dando glória a Deus, por esse motivo. Porque a minha irmão, o laço que nós temos é tão grande, que acho que Deus separou a gente esse tempo para viver isso e escrever essa história. Quando veio a notícia da doença, o mundo desabou. Eu falei: ‘E agora, Deus? Como é que vai ser? Eu parou ou continuo?’. Eu fiz esses questionamentos em alguns shows, e os fãs disseram para eu continuar que eles seguiam comigo. Quando veio a notícia da volta, você começa a ver que Deus está colocando tudo no lugar de novo e começa a agradecer”, disse emocionada.

“E agora nós vamos seguir com mais sabedoria, qualidade e saúde. Às vezes, a gente começa a trabalhar sem parar querendo aproveitar tudo daquele momento e de repente a máquina para. E aí?!. Então, a partir de agora, a gente vai fazer três shows por semana, só sexta-feira, sábado e domingo e o restante da semana é com a família”, finalizou.

