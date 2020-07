Ainda a violência racial – Artigo de Vanilda Marques

Pin Compartilhar 0 Compart.

Morrem anualmente pela violência mais pessoas do que o número registrado na guerra do Vietnã, 50 mil. Em 2019, segundo o Atlas da Violência, o IPEA-Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e FBSP- Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 180 homicídios/dia. Desse total, 75% eram negros e pardos. Aumentou 33% o número de homicídios de negros em uma década. Morrem 2,7 vezes mais negros que brancos.

João Pedro foi um deles. Assassinado , quando brincava com os primos dentro da casa dos tios, enquanto os pais trabalhavam. 70 marcas de balas foram encontradas na casa. Tinha 14 anos e muitos sonhos, assim como Guilherme, 15, numa madrugada de domingo, Evaldo, músico, o catador de recicláveis, Luciano, morto com 80 tiros. Os 9 militares do Exército responsáveis foram libertados pelo STM-Superior Tribunal Militar.Foram mortos por terem pele escura.Sem contar o menino Miguel, em Recife, que caiu do nono andar, enquanto a mãe passeava com as cadelas da madame. Talvez Sari Corrêa Real não tenha colocado óbice no menino, que chamava pela mãe, e o deixou no elevador, depois de apertar o 9º andar.

A filósofa da Unifesp, Djamila Ribeiro, citou em um de seus artigos, há poucos dias, pensamento de Ângela Davis: não basta não ser racista, é necessário ser antirarracista. É um chamado à ação, à transcendência ao mero repúdio moral à discriminação. Qual nosso posicionamento diante disso? Causa-nos vergonha saber que Brasil e Estados Unidos estão entre os países mais racistas do mundo. O assassinato de George Floyd despertou essa questão lá, e as ruas americanas foram invadidas por protestos dias seguidos, com cartazes: Black lives matter-Vidas negras importam. Com nossa estatística alta de pretos mortos, não fomos às ruas protestar contra a barbárie cotidiana que vivenciamos.

Vale lembrar que temos uma dívida histórica com os negros, cuja escravatura foi abolida em 1888. Essa dívida decorre de nosso racismo estrutural, passados de geração a geração. Apesar de afirmarmos não sermos racistas, nossas raízes mostram o paradoxo de nossa fala. O discurso racista é difuso. Vem da educação familiar, corroborada na escola e perpetuada na vida social. Basta vermos o número de domésticas, garis, trabalhadores braçais negros, e a dificuldade de ascensão social, mesmo após ensino universitário, acompanhada de diferença salarial, muitas vezes gritante

Assustadora a informação que, ano passado,foram registradas mais de 5.800 mortes por policiais. Em abril deste ano, a polícia matou 1 pessoa a cada 4 horas no Rio de Janeiro, a maioria jovens. Vidas ceifadas pela falta de preparo psicológico dos profissionais de segurança, além de salários irrisórios, que conduzem algunsà corrupção.

Mas fator preponderante no aumento de mortes por policiais é atribuído ao chefe genocida da nação, eleito pregando uma nação armada. É público e notório seu ímpeto de violência. Sempre fazendo arminha com a mão, e o pior, pegando criança no colo e fazendo com as mãos dela posição de arma.

Ao certificar-se de mais de 40 mil mortes por Covid-19, afirmou ser a morte destino de todos, com uma indiferença icebergana( acho que acabo de inventar um neologismo para caracterizar a crueza e a frieza do pseudo- presidente). Ameaça constante as instituições, contraria a Constituição que, certamente, por ele, deveria ser rasgada. Agora com a defesa de zerar impostos na importação de armamentos, com o filho da mesma índole, defende a instalação de indústrias bélicas no Brasil.

Há tanto do que se cuidar neste país de tantas mazelas sociais, onde 104 milhões sequer têm acesso a esgoto tratado, desigualdades gritantes e um racismo estrutural de enrubescer os mais justos e éticos. Martin Luther King já dizia “o que me preocupa anão é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos.” E ele morreu assassinado, lutando para extirpar o racismo.

Nossa branquitude é tão racista que, só depois dos acontecimentos e protestos americanos, resolvemos debater o racismo aqui, como bem lembra a professora Djamila. Como se nunca soubéssemos a dimensão de nosso racismo, nos introjetado desde épocas remotas do descobrimento. Isso vale para a estratégia escancarada de eliminar os verdadeiros donos desta terra, os indígenas.

Vejo que a forma com que o negro é tratado deixa transparecer que não saímos da Casa Grande e Senzala, apesar de sermos o último país do mundo a abolir a escravatura. Abolimos? Acho que não, visto não inserirmos os diferentes no tecido social .

É horrível fazermos autoanálise de nosso sentimento, com certa comiseração de nós mesmos, e até mea culpa a la Brasil, país do jeitinho, que, por vezes, nos faz questionar de onde vem esse tal “jeitinho brasileiro”. A casta fascista ainda tem em mente que somos diferentes. Basta um leve olhar no establishment deste desgoverno. Triste Brasil! Está na hora de olharmos quem somos e pararmos de discriminar. Afinal, somos todos negros, brancos, amarelos, partes do mesmo Cosmos.

Por: Vanilda Marques

Jornalista, ambientalista e integrante do Movimento Internacional pela Paz e Não Violência

Foto: Divulgação