Advogada varginhense lança livro sobre romance policial

Famoso dilema entre denunciar ou ceder a ameaças ganha nova abordagem na obra de estreia da advogada e autora de Varginha Simone Nery, “Para Sempre Segredo”

Para não perder nenhum detalhe de Para Sempre Segredo, o leitor de Simone Nery precisa segurar as rédeas do enredo e galopar nas entrelinhas deste romance policial ambientado em um haras.

História do livro é passada em Varginha/Foto: Divulgação/LC Agência de Comunicação

A história se passa em Varginha, interior de Minas Gerais e cidade natal da autora. O personagem principal é Lázaro, um renomado criador de cavalos, que passa a viver em um momento de fragilidade e impotência ao ser alvo de chantagens anônimas. A cada nova ameaça, o número de suspeitos aumenta e cria um clima de desconfiança entre aqueles com quem convive.

“A desordem emocional estava instalada. Quando ele achava que já tinha vivência suficiente para enfrentar qual­quer tipo de adversidade, via-se diante de uma realidade completamente oposta: sua impotência e fragilidade cada vez mais afloradas. As desconfianças surgiam sem qualquer fundamento; e ele percebia isso. Já não sabia mais o que era paranoia e o que poderia ser intuição.”

(Para Sempre Segredo, pág. 59)

Além de Lázaro, outros personagens se destacam na obra: o filho Tomas, administrador desonesto de uma distribuidora de combustíveis, e Anne, filha de funcionários do protagonista. Apesar de, aparentemente, ocupar um espaço secundário na história, a jovem moça que sofre por causa de uma desilusão amorosa ganha espaço importante na narrativa.

Qual será o segredo que Lázaro esconde? Quem é o grande chantagista da história? Perguntas como essas que dominam a mente durante toda a leitura são reveladas por Simone ao fim da história. Surpreendente, o desfecho revela a fragilidade de todo o ser humano: passível de cometer erros mesmo ao tentar acertar.

Ficha Técnica:

Título: Para Sempre Segredo

Autora: Simone Nery

Editora:Coerência

ISBN: 978-85-5327-196-2

Páginas: 161

Formato: 14 x 21 cm

Preço e-Book:R$ 9,90

Preço físico:

Link de venda: https://amzn.to/3nRRnb1 e https://bit.ly/3dGJKQ8

Sinopse: Lázaro Mansur é um renomado criador de cavalos que vem se destacando no cenário do turfe nacional. Embora esteja no auge de grandes conquistas, passa a viver um momento de fragilidade e impotência ao ser alvo de chantagens anônimas que o colocam diante do dilema: denunciar ou ceder? A cada nova ameaça, o número de suspeitos aumenta, criando um clima de desconfiança entre Lázaro e aqueles com quem convive. Apesar de perceber que está sendo manipulado pelo criminoso, evidências revelam que ele pouco sabe sobre as pessoas que o cercam. E em meio a ciladas, perseguições e incidentes, seu maior segredo fica a um passo de vir à tona.

Sobre a autora: Simone Nery é natural de Varginha, Minas Gerais, advogada formada pela FADIVA e pós-graduada pela FACECA. Apaixonada por literatura e pelo ofício da escrita desde a adolescência, desenvolveu a preferência pelo gênero policial a partir das obras de Garcia-Roza. Quando sentiu que o sonho de ser escritora precisava virar realidade, dedicou-se à escrita de Para sempre segredo, seu romance de estreia.

Simone é natural de Varginha, advogada formada e apaixonada por leitura/Foto: Divulgação/LC Agência de Comunicação

