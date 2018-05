Advogada diz que situação de cantor João Gilberto é de ‘miserabilidade’

Uma situação de vulnerabilidade física e mental tem sido vivenciada pelo cantor e compositor João Gilberto. A declaração foi dada pela advogada de Bebel Gilberto, Simome Kamenetz. Aos 86 anos, ele enfrenta um processo de despejo por causa da falta de pagamentos, segundo informações do Estadão Conteúdo.

Desde que deixou o apartamento dele, no Leblon, Zona Sul do Rio, a condição foi agravada. Simone diz que o cenário é de miserabilidade financeira. Morando em Nova York, a também cantora e filha do pai da Bossa Nova tem lutado na Justiça para interditar o pai como forma de cuidar da saúde e resguardar as finanças.

Sem dinheiro para ter um plano de saúde, João Gilberto tem uma hérnia e não tem feito nenhum tipo de tratamento para tratar a doença. Graças a Bebel, duas médicas têm dado apoio. “Ele está doente. Temos todo o cuidado no mundo para chegar ao João e tratá-lo. Bebel está tentando que ele faça exames. Não adianta pegar à força”, ponderou a advogada. O caso corre em segredo na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio.

“O juiz está muito cuidadoso, por se tratar de uma pessoa idosa. Está preocupado”, afirmou Simone. No decorrer dos meses, a piora no quadro físico e mental tem evoluído, comentou a advogada. “A capacidade cognitiva dele está muito prejudicada. Ele não tem condições de administrar a própria vida”, lamentou.

Despejo

Depois de ter sido interditado judicialmente pela filha Bebel Gilberto, em novembro do ano passado, o que o impediu de assinar contratos e movimentar dinheiro por ser entendido como “incapaz” de tomar decisões nesse âmbito, o cantor e compositor João Gilberto, de 86 anos, também foi obrigado a deixar o apartamento onde vivia, no Leblon, zona sul do Rio. A decisão ocorreu após a herdeira pedir à Justiça que o imóvel fosse arrombado, já que ele resistia em sair, apesar de uma ação de despejo.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Divulgação