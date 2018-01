‘A Forma da Água’ é favorito ao Oscar 2018 com 13 indicações

A Forma da Água, do mexicano Guillermo del Toro, é o favorito ao Oscar 2018 com 13 indicações, entre elas a de melhor filme, direção, roteiro original e atriz protagonista (Sally Hawkins) tal como foi anunciado na terça-feira pela Academia de Cinema de Hollywood. O filme, que conta a história de amor entre uma faxineira muda e uma estranha criatura aquática, ficou a somente uma indicação do recorde de 14, dividido entre La La Land: Cantando Estações, Titanic e A Malvada. Já levou o Leão de Ouro do último Festival de Veneza, onde estreou, e muitos críticos o consideram o melhor realizado por Del Toro ao longo de sua carreira.

O anúncio dos indicados às 24 categorias do Oscar 2018 foi realizado na manhã desta terça-feira pela cademia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA. Os outros concorrentes ao prêmio de melhor filme são Dunkirk, Três Anúncios Para Um Crime, Phantom Thread, Lady Bird, Segredos do Pentágono, Get Out, Me Chame Pelo Seu Nomee O Destino de Uma Nação.

Dunkirk, de Christopher Nolan, é o segundo filme com mais indicações: oito. Seu retrato vibrante da evacuação das tropas britânicas do norte da França durante a Segunda Guerra Mundial significa a primeira chance do cineasta britânico de levar o Oscar de melhor direção. Três Anúncios Para Um Crime, vencedor do Globo de Ouro, recebeu sete indicações, mas seu diretor, Martin McDonagh, não concorre à estatueta de melhor direção. Paul Thomas Anderson, por sua vez, está nessa categoria em uma das seis indicações de Phantom Thread. Completam a competição pela melhor direção Greta Gerwig, por Lady Bird, e Joanathan Peele, por Get Out, seu primeiro longa-metragem.

Frances McDormand é a principal favorita ao Oscar de melhor atriz protagonista pela justiceira solitária Mildred Haynes de Três Anúncios Para Um Crime. E toda a imprensa especializada indica que Gary Oldman irá levar a estatueta de melhor ator protagonista, por sua interpretação de Winston Churchill em O Destino de Uma Nação.

Viva – A Vida é Uma Festa, a última joia da Pixar, parece encaminhada ao Oscar de melhor filme de animação. O filme fala do esquecimento, da família e dos sonhos em plena comemoração do Dia dos Mortos no México.

O filme chileno Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio, concorrerá ao Oscar de melhor filme de língua não inglesa. Competirá com o russo Desamor, o sueco The Square: A Arte da Discórdia, o libanês O Insulto e o sul-africano Os Iniciados.

O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, que se aposentou em 2016, aparece agora como indicado a um Oscar por seu curta de animação Dear Basketball, criado em parceria com o famoso animador Glen Keane, criador de alguns dos personagens mais importantes da filmografia da Disney.

Star Wars: Os Últimos Jedi, o maior sucesso de bilheteria do ano passado, recebeu quatro indicações, todas em categorias técnicas. A Bela e a Fera, o segundo filme que mais arrecadou em 2017, concorre a dois prêmios, também técnicos.

Fonte: El País / Foto: Reprodução