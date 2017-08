“A Força do Querer”: Após roubar o marido e ficar presa em cassino, Silvana é internada em clínica de viciados

O vício em jogatina colocará Silvana (Lília Cabral) mais uma vez em perigo em “A Força do Querer”. Nos próximos capítulos da trama de Glória Perez, orientado por Irene (Débora Falabella), Eurico (Humberto Martins) acreditará que foi roubado pela própria esposa após descobrir que um cheque da Garcia no valor de 20 mil reais foi falsificado com sua assinatura.

A mãe de Simone (Juliana Paiva), que usou o valor para pagar uma aposta em um cassino clandestino, se livrará mais uma vez da corda bamba após ganhar 50 mil reais em uma noite de sorte. Antes mesmo de o marido a acusar de furto, ela fará um depósito na conta da empresa, fazendo o irmão de Eugênio (Dan Stulbach) acreditar que tudo não passou de um engano.

A boa sorte de Silvana, no entanto, não vai durar por muito tempo. A arquiteta continuará frequentando os cassinos clandestinos e acabará presa em um deles após não conseguir pagar uma aposta. Ao descobrir a história, Eurico fará um ultimato a esposa: só aceitará ficar com ela se a mesma topar se tratar.

Sem escolhas, a cunhada de Joyce (Maria Fernanda Cândido) é internada em uma clínica especializada em vícios em jogos, mas continua dizendo para pessoas próximas que não acredita que está com problemas e que só aceitou ficar lá para reatar o seu casamento.

Fonte: RD1