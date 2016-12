‘À Flor da Pele’: Juliana Paiva será filha de Lilia Cabral.’Família tradicional’

De férias da TV desde o término da novela “Totalmente Demais”, Juliana Paiva é um nome dado como certo em “À Flor da Pele”, trama que terá Isis Valverde, adepta do “sereismo”, como uma das protagonistas. No folhetim de Glória Perez, a atriz será Simone, filha dos personagens de Lilia Cabral e Humberto Martins. A artista, inclusive, já começou a preparação para o novo trabalho.

“Simone é de uma família rica e bem tradicional. A mãe, viciada em jogo, esconde isso de todos. Haverá um conflito aí. Além disso, minha personagem tem uma prima com dúvidas sobre suas escolhas sexuais e vai estar ao lado dela, apoiando”, disse à colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”.

A atriz também contou que a própria Lilia sugeriu sua escalação. “Ela me disse que deu a ideia para Gloria e Papinha (Rogério Gomes, diretor), que aprovaram. Fiquei nas nuvens. É uma atriz que sempre admirei e com quem queria trabalhar. A gente assiste a esses atores experientes e não tem noção de que eles assistem ao nosso trabalho também”, declarou.

Atriz preserva namoro com Juliano Laham: ‘Nada escancarado’

Juliana e o namorado, Juliano Laham, de “Malhação”, estão juntos há seis meses. A artista, no entanto, afirmou que procura preservar a relação com o ator – com quem faz planos de casamento e ganhou um pingente de coração de rubi no início do relacionamento -, nas redes sociais.

“Eu não faço da minha vida algo a ser divulgado. O público que me acompanha se interessa pelo meu trabalho. Mas trato as mídias sociais como uma coisa natural. Se estou bem e quero postar uma foto com meu namorado, vou postar. Porém, nada escancarado”, explicou ela, que já encheu o eleito de elogios.

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Juliana comentou que os fãs aprovam o romance. “Quando a gente posta, as pessoas são carinhosas. Todo fã quer que seu ídolo esteja bem”, avaliou a global, acrescentando que ainda não conheceu a família do ex-BBB: “Eles são de São Paulo, então, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Só falei por telefone. Ele já conhece a minha família”.

