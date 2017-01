A Bela e a Fera: Ariana Grande e John Legend irão cantar nova versão da música-tema

Após versões com Angela Lansbury e Celine Dion e Peabo Bryson na animação original, a canção “Beauty and the Beast” vai ganhar uma nova roupagem com Ariana Grande e John Legend.

A versão irá tocar nos créditos do novo A Bela e a Fera. A música original conquistou o Oscar, o Globo de Ouro e o Grammy. A trilha sonora do filme será lançado no dia 10 de março, uma semana antes da estreia nos cinemas da produção.

Na animação, Lansbury canta a versão durante o filme, enquanto que Celine e Peabo surgem nos créditos. Emma Thompson irá cantar o tema no novo filme.

Share 0