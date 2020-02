5ª da Boa Música entra em ritmo de carnaval

Pin Compartilhar 0 Compart.

Marchinhas, sambas tradicionais e frevo vão agitar os foliões varginhenses esta semana no 4º Grito de Carnaval do projeto 5ª da Boa Música. O show é na próxima quinta-feira (20) e a animação fica por conta do grupo Sambalanço, de Varginha, que se apresenta a partir das 20h na Estação Ferroviária de Varginha. A entrada é gratuita.

No palco para agitar o público estarão Dinho Batistão (guitarra, teclado e voz), Fátima Bertola (violão e voz), Valtinho Vieira (bateria, percussão e voz), Marco Ferreira (percussão e voz) e o show contará ainda com participações especiais.

O 5ª da Boa Música é uma realização da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e está na edição nº 376. Para garantir a segurança do público, o evento conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha