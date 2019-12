5ª da Boa Música apresenta show com Luciano Cachorrão & Banda

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os músicos Luciano Cachorrão (voz e violão), Vanderson Lopes (baixo e voz), Douglas Rosa (guitarra e voz) e Guilherme Turquinho (bateria) se unem nesta quinta-feira (12) para tocar no 5ª da Boa Música. A banda foi formada exclusivamente para se apresentar projeto com estes artistas bastante conhecidos em Varginha e região.

A partir das 20h, no palco montado na antiga plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária, serão apresentados sucessos do Pop Rock nacional e internacional, com composições do Pink Floyd, Creedance, Zé Ramalho, Pearl Jam, O Rappa, Raul Seixas, Capital Inicial, Legião Urbana, Peter Frampton, Engenheiros do Hawaii e muitos outras.

Esta é a edição nº 373 do projeto 5ª da Boa Música, uma realização da Prefeitura de Varginha que conta com a organização da Fundação Cultural e parceria da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Contato com a banda:

E-mail: lucianobigdo13@gmail.com

Tel.: (35) 9 9909-2563

Facebook: http://www.facebook.com/lucianocachorrao

Instagram: http://www.instagram.com/luciano_cachorrao

Youtube: http://www.youtube.com/Lucianocachorrao