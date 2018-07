3 receitas comfort food para comemorar o Dia dos Avós

Alegrar a casa com pratos que remetam à família e a infância é a melhor maneira de homenagear os avós nessa data especial

Comida de avó ou de avô é aquela que remete à infância e aos momentos em família, aquela refeição que lembra conforto e que nunca sai de moda. Abraços e comida de avós são coisas que não tem comparações. Normalmente, os avós mimam os netos com carinho, fazem suas comidas preferidas e os protegem do mundo. Companheiros, seja no primeiro passo ou no dia do seu casamento, eles sempre estarão presentes nos melhores momentos de sua vida.

No dia 26 de julho é celebrado o Dia Mundial dos Avós e essa é uma data que merece ser comemorada. Doces ou salgados, as casas dos avós estão sempre com um aroma de algum prato saboroso. Pensando nisso, a Electrolux separou três receitas para se aventurar na cozinha com os avós ou para surpreendê-los nessa data especial. Veja abaixo as sugestões:

Torta de liquidificador (recheio a gosto)

Ingredientes



Para a massa

4 ovos

1 xícara de óleo

1 xícara de leite

1 colher de fermento em pó

2 xícaras de farinha de trigo

½ xícara de queijo parmesão ralado

Para o recheio

300g de ingrediente a sua escolha. Algumas sugestões são: palmito, frango desfiado, carne moída ou camarão.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes da massa no Liquidificador. Após, despeje metade da mistura na forma, acrescente o recheio e coloque o resto da massa. Leve ao forno já preaquecido e deixar por, aproximadamente, 25 minutos, ou até a massa dourar.

Carne de panela com legumes

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

400 g de alcatra cortada em cubos médios

1/2 cebola pequena picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de extrato de tomate

4 xícaras (chá) de água fervente

1 cubo de caldo de carne

2 batatas cortadas em cubos médios

1 cenoura cortada em rodelas

Modo de preparo

Na panela, aqueça o óleo, adicione a carne e frite até dourar, junte a cebola, o alho e refogue. Acrescente o molho de tomate e o cubo de caldo de carne. Ferva a água e acrescente sobre a carne na panela até cobri-la. Tampe e programe o cozimento para 25 minutos. Retire a pressão, abra e acrescente a batata e a cenoura. Tampe a panela e programe por mais 15 minutos ou até os vegetais estarem cozidos. Sirva em seguida.

Bolo de laranja

Ingredientes

Suco de 2 laranjas

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de essência de baunilha

3 ovos

Para a calda

3 colheres (sopa) de açúcar

suco de 1 laranja

Modo de preparo

No Liquidificador, bata os ovos com o açúcar, o suco de laranja, o óleo e a essência de baunilha até obter um líquido homogêneo. Adicione a farinha de trigo peneirada e bata por alguns minutos ou até ela tenha sido completamente incorporada. Por último, acrescente o fermento. Despeje a massa em uma forma de furo central untada e enfarinha.

Asse em forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 40 minutos.

Para fazer a calda, basta misturar os ingredientes e levar ao fogo até levantar fervura.

Em seguida, despeje sobre o bolo já desenformado.

