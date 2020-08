1º Concurso de Design plastificarARTE premia soluções em plástico para pós-pandemia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Electro Plastic premiará projeto vencedor com R$ 10 mil

A Electro Plastic, empresa especializada na produção de embalagens plásticas e pioneira no país na produção de filmes e sacos de polietileno e polipropileno, acaba de lançar o 1º Concurso de Design plastificARTE. A iniciativa tem por objetivo apresentar soluções produzidas a partir do plástico que tragam benefícios para o cotidiano no pós pandemia do Covid-19.

Os projetos deverão ser desenvolvidos com filme plástico flexível de polietileno ou polipropileno e poderão utilizar-se de materiais como madeira e ferro metalon. Os projetos devem auxiliar as pessoas na locomoção em transporte público, proteger das aglomerações e contato físico nas atividades do cotidiano e facilitar a socialização de maneira segura.

As inscrições podem ser feitas pelo sitehttp://electroplastic.com.br/plastifcarte/ até 16/10. Em 20/10, serão selecionados os dez projetos finalistas que participarão da segunda fase do Concurso, que irá de 26/10 a 04/11. O vencedor será anunciado em 05/11, às 19h, após apresentação à banca julgadora. O prêmio será de R$ 10 mil reais e o projeto, dependendo de algumas questões técnicas e comerciais, poderá ser produzido pela Electro Plastic.

Paula Lopes, diretora comercial da Electro Plastic, reforça que é importante observar todos os pontos relacionados ao projeto. “É preciso levar em consideração estratégias de descarte inteligente e a logística reversa para que o material seja reutilizado e não se torne poluente. A ideia do concurso é também trazer uma discussão positiva sobre o uso consciente do plástico”, diz a executiva.

Há mais de 60 anos no mercado, a linha de produção da Electro Plastic conta com soluções para os setores agrícola e varejista, além de filmes técnicos. Com mais de mil clientes cadastrados, atende a empresas de grande porte e tem mais de 300 colaboradores.

A inscrição é gratuita e para participar basta ter mais de 18 anos. Mais informações disponíveis no regulamento.

Fonte: Ascom Electro Plastic/Foto: