14 de Abril: Dia Mundial do Café

O Dia Mundial do Café é comemorado anualmente em 14 de abril.

A data homenageia uma das bebidas mais adoradas do mundo: o café! Seja ele carioca, pingado, cappuchino, americano ou expresso, o café é uma paixão mundial, sem dúvidas.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, o produto é consumido por 9 entre 10 brasileiros com mais de 15 anos.

Atualmente, o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, seguido do Vietnã e da Colômbia.

Fonte: Calendarr BR/Foto: Divulgação