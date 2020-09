10º Encontro de Cuidadores Unimed

No próximo dia 28, acontece o 10ª turma do Encontro de Cuidadores da Unimed Varginha, na nova versão on-line. O evento é gratuito e conta com diversas palestras, atualizando informações para quem já está na área ou para quem tem interesse no assunto.

Este ano, o evento será apresentado pelos profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS). Teremos a participação da médica da família, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga.

“É gratificante para nós ajudarmos as pessoas a cuidar de quem já cuidou de nós um dia. O Cuidador de Idosos é uma profissão que está em crescimento, se tornando uma carreira promissora para aqueles que têm conhecimento e se dedicam a ela”, compartilha a enfermeira e palestrante do encontro, Luciana Meneguci Lopes.

As inscrições são gratuitas e ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site www.unimedvarginha.coop.br ou através do telefone (35) 3690-7076. A turma dará início aos encontros no dia 28 de setembro, às 19h, pela plataforma Google Meet.

Fonte e foto: Ascom Unimed