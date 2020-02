Pós-graduação do Unis realiza evento gratuito de atualização profissional no Via Café Garden Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro a Pós-Graduação do Grupo Unis vai realizar a Semana de Atualização Profissional. O evento contará com palestras, oficinas e workshops gratuitos e abertos à toda a comunidade.

Ministrados por coordenadores e professores do Grupo Unis, e profissionais de renome, os conteúdos abordarão temáticas nas áreas da saúde, educação, inovação, engenharias, agronomia, marketing, e muitas outras. Confira abaixo a programação completa da Semana de Atualização Profissional:

10/02 – 19h

Musculação e prescrição de exercícios – Prof. Diego Henrique Souza e Silva;

11/02 – 19h

Sala de aula hoje: Qual é o seu propósito? – Profa. Edna Aparecida Custodio;

12/02 – 19h

Inovação: Como manter relevância nos negócios e na carreira – Prof. Vilson Martins;

A neuropsicologia e suas possibilidades no contexto contemporâneo: o que ela pode contribuir? – Profa. Mariana Souza Silva Rios Costa;

O atendimento psicopedagógico num enfoque sistêmico – Profa. Elisa Maria Maganha Soares;

A importância da Inteligência emocional no ambiente corporativo – Profa. Máyra Reis Jordão David Silva;

Motivos para investir na carreira de Design de Interiores – Profa. Andréia Heloise;

O enfermeiro atuando com plenitude e autonomia – Prof. Edson Roberto Muniz;

13/02 – 19h

Atuação do perito e avaliador de imóveis – Prof. Ivan Francklin Junior;

Engenharia: perspectivas para 2020 – Prof. Osvaldo Barolli;

Os novos caminhos da cafeicultura – Profa. Maria Claudia Lucinda Porto;

Oficina: Análises estratégicas para negócios – Prof. Guilherme Vivaldi;

Marketing Digital: como as ferramentas online podem ajudar a potencializar os resultados da sua empresa – Profa. Ana Paula Ribeiro de Oliveira e Prof. Luciano de Lima Pires;

Para todos os participantes do evento o estacionamento do Via Café Garden Shopping será gratuito durante o período das atividades. As vagas são limitadas e as inscrições para participação na Semana de Atualização Profissional podem ser realizadas clicando aqui.