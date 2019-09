10 pós-graduações mais procuradas na área de Psicologia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Se você quer entender melhor o comportamento humano, ideias, valores e emoções, a graduação mais indicada é a Psicologia. O curso, que teve mais de 11 mil buscas no site do Quero Bolsa, possui diversas opções de pós-graduação para quem deseja se especializar ainda mais nessa área da Saúde.

Segundo um levantamento realizado pelo Quero Bolsa, as opções de pós a distância são as mais procuradas nessa área. Logo em seguida, aparecem, empatados, os cursos presenciais Lato sensu e os de doutorado em Psicologia. Confira abaixo a lista com as 10 pós-graduações mais procuradas em Psicologia (por ordem de procura, sendo o primeiro, o curso com mais buscas):

Essa pós-graduação foca no estudo da teoria de Sigmund Freud, considerando tanto a área clínica, quanto metapsicológica e cultural. Ela pode ser cursada por profissionais de diversas áreas da Psicologia e não apenas por aqueles que atuam em consultórios.

O curso é direcionado a pessoas que tenha se formado em cursos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação, como Psicologia, Administração, Gestão em Recursos Humanos, entre outras. O foco dessa pós é aperfeiçoar a gestão de pessoas no relacionamento com clientes externos e com outras áreas da empresa, além auxiliar no desenvolvimento de treinamentos, na liderança de equipes e administração de conflitos.

Essa especialização é voltada a profissionais da área da saúde e da educação, focando no estudo dos mecanismos cerebrais para que, assim, seja possível criar e compreender estratégias que estimulem os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem.

Voltado para profissionais da saúde e da educação, o curso foca na aprendizagem de crianças por meio da estruturação do esquema corporal. O objetivo principal é incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida da criança para um melhor desenvolvimento de sua personalidade. A pós também trabalha a construção das habilidades de comunicação, aprendizagem e socialização desses jovens.

A Neuropsicologia é uma especialidade da Psicologia cujo objetivo é o estudo das relações entre o cérebro e o comportamento. O psicólogo com essa especialização atua no diagnóstico e reabilitação das alterações cognitivas e comportamentais causadas, principalmente, por disfunções e lesões cerebrais.

O curso tem por objetivo capacitar os profissionais que tenham interesse em Segurança Pública, para que possam atuar em Investigação Criminal e Psicologia Forense.

O curso foi criado para profissionais de Educação Física, Psicologia e outros cursos da área da saúde que atuam com o esporte e a atividade física. Ele aprofunda os estudos teórico-práticos para uma melhor compreensão sobre diagnósticos, além de determinar intervenções psicológicas utilizando instrumentos e técnicas específicas da área.

A matéria também realiza um estudo sobre a dinâmica do esporte de alto rendimento, no esporte escolar, recreativo e no esporte de reabilitação.

Essa especialização prioriza a produção do conhecimento referente à intervenção, prevenção e promoção de saúde. Ela visa desenvolver e estimular atividades de pesquisas com finalidade didática e científica por meio de estudos sobre a realidade psíquica no seu processo de evolução. A psicologia clínica analisa, entre outras matérias, a adaptação do indivíduo às novas configurações culturais e sociais.

O curso de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Psicoterapia Infantil estuda a infância e a adolescência à luz de várias abordagens da psicologia, com o intuito de especializar psicólogos para atuar na prática clínica com foco em tratamento para esses jovens.

A hospitalização pode ser um momento muito complicado para o paciente e para seus familiares. Nesse caso, o papel do psicólogo é fundamental para auxiliá-los, além de dar apoio à equipe que realiza o tratamento. A proposta do curso é oferecer bases conceituais que possibilitem ao profissional aplicar seu conhecimento no ambiente hospitalar.

Fonte: máquinacohn&wolfe / Foto: Pixabay