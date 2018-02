10 dicas de como manter o ciúmes sob controle

1. Entenda que o ciúmes é parte da personalidade, e também é influenciado por histórico de outros relacionamentos e pela genética.

2. Também é preciso entender que o término de um relacionamento acontece sempre entre duas (ou mais, para os que estão em relacionamentos de poliamor) pessoas, nunca será a culpa de apenas uma delas.

3. Apresentar razões ou sinais de insegurança pessoal (por exemplo: se sentir e demonstrar que você é substituível, existem pessoas melhores que você, etc) é um indicativo para o parceiro também começar a questionar.

4. As opiniões pessoais e de auto-visão também influenciam em como o parceiro irá lhe ver.

5. Ter medo/insegurança quanto ao comportamento de terceiros e descontar os ciúmes no parceiro (quando este não incentivou/incitou/iniciou, ou seja, não se comportou de forma errada) só irá prejudicar o relacionamento.

6. Só vá conversar e reagir quando for uma coisa real e comprovada, quando você perceber que a coisa é séria, e houve motivo para tal.

7. Não fique se matando com os pensamentos de terceiros. Se preocupe com os pensamentos, reações, ações da pessoa que você escolheu para estar ao seu lado.

8. Se você sente ciúmes pois a pessoa que você escolheu tem um comportamento depravado (dá em cima de outras pessoas, não respeita a sua opinião, se insinua para os outros) talvez o erro seja manter esse relacionamento que claramente não tem respeito mútuo.

9. Não coloque o seu emocional em crise, se martirizando em uma atitude que você não merece aceitar. Se a pessoa não lhe respeita, talvez seja hora de rever o propósito desse relacionamento.

10. Tenha noção de que o ciúmes é irracional, e que por conta disso é necessário controlar as atitudes que você toma em momentos de ciúmes para não ferir outras pessoas.

Dica extra: pense sempre em agir com mérito, no intuito de merecer esse pessoa incrível que escolheu estar com você (e, por isso, você também é no mínimo, incrível!)

SOBRE OS AUTORES Roberta Carbonari Muzy nasceu em 1980 e cresceu em São Paulo. Foi comissária de vôo antes de cursar sua primeira faculdade na área de administração de empresas e seguiu carreira executiva por 12 anos, até decidir empreender seus próprios negócios. Proprietária e sócia de duas empresas, uma no ramo da saúde e outra de consultoria de negócios, sempre usou de seu tempo livre para ler e escrever, algumas páginas deste livro têm mais de 20 anos, publicá-las sempre foi um desejo que se concretizou a quatro mãos junto a sua maior realização de vida: o amor. | Paulo Cavalcante Muzy nasceu no sítio Pérola, entre os municípios de São Carlos e Descalvado, as 7 horas da manhã uma segunda-feira, portanto, depois de um banho, já estava pronto para o trabalho naquele 16 de julho em 1979. Cresceu em Marília e aos 13 anos encontrou seu amor na Praia Grande. Fez Faculdade de medicina em São Paulo, aos 24 formou-se médico pela Escola Paulista de Medicina (que os menos românticos e mais modernos chamam de Unifesp) , serviu então o Exercito Brasileiro com Oficial Médico e aos 27 terminava sua residência médica em Ortopedia e Traumatologia na sua faculdade de origem. Só leu medicina nessa vida e nunca teve tempo para nada sempre estando em dois lugares ao mesmo tempo. Tendo feito durante e depois disso tudo 5 pós-graduações na área de medicina, nutrologia e exercício, nenhum tempo teve para se dar ao luxo a ler romances. No máximo se emocionou com alguns artigos científicos desalmados e sem coração.

Sinopse: Um encontro casual, marcado pela inocência da infância. Um amor além das fronteiras, forjado pelo tempo. Esta é a história do encontro, desencontro e reencontro de duas almas destinadas a estarem juntas. Quando Paulo Muzy colocou seus olhos em Roberta… seu mundo virou de cabeça para baixo. Ele nunca poderia imaginar que os sentimentos que via tremular nas linhas dos poemas românticos fossem tão ou mais real que o ar que respirava. Roberta enxergava apenas o amigo, quando na verdade tinha diante de si o grande amor de sua vida. Só foi perceber, quando já era quase tarde demais. Plataforma 11 – Uma história de amor Autores: Roberta e Paulo Muzy Formato: 23X16cm Páginas: 192 ISBN: 9999098891618 Preço: R$34,90

Fonte: Roberta Carbonari e Paulo Muzy / Fotos: Reprodução