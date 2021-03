Zack Snyder’s Justice League estreia nesta quinta-feira, em plataformas de streaming

Filme é “introduzido à humanidade” após quatro anos de petições e manifestações de fãs

Redação CSul: Franciele Brígida / Imagem destaque: Divulgação

Chegou o fatídico dia para os fãs do diretor Zack Snyder. Nesta quinta-feira (18), estreia o corte do diretor intitulado como “Zack Snyder’s Justice League”, ou “Snyder Cut“. O filme finalmente será exibido após cerca de quatro anos de pedidos, manifestações e petições de fãs.

O corte do Snyder apresentará cenas nunca antes vistas e uma visão diferente sobre a Liga da Justiça. Em 2017, uma versão do filme estreou com finalizações do diretor Joss Whedon, na época Zack Snyder se ausentou das gravações devido a problemas pessoais. Vale ressaltar que “Liga da Justiça (2017)”, não foi bem recebido pela crítica e rejeitado pelos fãs.

Cena do trailer revela integrantes da Liga da Justiça (Divulgação/ Warner Brothers)

O corte original do diretor, Zack Snyder, já é um dos filmes mais aguardados de 2021, contando com boa aceitação de fãs e críticos. O filme em si traz o retorno de Superman (Henry Cavill), após sua morte em Batman v Superman: Dawn of Justice (2016); ao fim daquele filme Bruce Wayne (Ben Affleck) se une a Diana Prince (Gal Gadot), para encontrar outros como eles, ou seja, pessoas ou seres com habilidades especiais.

O Snyder Cut deverá apresentar novos personagens como Darkseid, Vovó Bondade, Desaad, Iris West, Caçador de Marte entre outros.

O filme tem direção do diretor Zack Snyder, conhecido por filmes como 300 (2007), Homem de Aço (Man of Steel – 2013) e Batman v Superman Dawn of Justice (2016).

Alguns fãs já tiveram a oportunidade de assistir ao filme, é o caso da psicologa e apoiadora do movimento, Nashila; segundo a internauta os fãs podem se preparar para fortes emoções. “Os fãs podem esperar a evolução natural da história de Man Of Steel e Batman v Superman. O filme tem tom único dentro da trilogia, e curiosamente traz a leveza que o estúdio tanto buscava para esses personagens. Esperem um clima épico, bonitas histórias de amizade, um humor orgânico e cenas de ação impecáveis”, relatou ao CSul.

Onde assistir

Filme traz Ben Affleck como Batman (Divulgação/Warner Brothers)

Com os cinemas fechados devido a pandemia, o longo chega aos fãs através do serviço de streaming HBO MAX, que ainda não se encontra disponível no Brasil. Todavia, os brasileiros possuem outras alternativas para assistir o filme, através de aluguel ou compra, nos serviços Apple Tv, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, UOL Play, Vivo e WatchBR.

O filme ficará disponível para aluguel no período de 18 de março à 7 de abril. Após este prazo, o longa estará disponível no país através da plataforma de streaming HBOMax, que chega ao país em junho.

Sinopse

“Determinado a garantir que o sacrifício final do Superman (Henry Cavill) não fosse em vão, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinha forças com Diana Prince (Gal Gadot) com planos de recrutar uma equipe de metahumanos para proteger o mundo de um ameaça se aproximando de proporções catastróficas. A tarefa se mostra mais difícil do que Bruce imaginava, pois cada um dos recrutas deve enfrentar os demônios de seu próprio passado para transcender o que os impediu, permitindo que se unissem, finalmente formando uma liga de heróis sem precedentes. Agora unidos, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman (Jason Momoa), Ciborgue (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) podem ser tarde demais para salvar o planeta de Lobo da Estepe, DeSaad e Darkseid e suas intenções terríveis.”