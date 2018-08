Youtuber que relatou suposto estupro em vídeo presta depoimento à polícia em Extrema

O youtuber Everson Zoio, que aparece descrevendo um suposto estupro a uma ex-namorada em um vídeo divulgado na internet, foi ouvido pela Polícia Civil, em Extrema, no Sul de Minas, nesta terça-feira (31). A PC informou que a investigação é sigilosa e o conteúdo do depoimento não pode ser revelado.

O vídeo do youtuber mineiro foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na última sexta-feira (27). No post, Everson Zoio, que tem quase dez milhões de inscritos em seu canal no Youtube, relata, entre risos e deboches, que a namorada havia dito que não queria ter relações naquela noite e que ele respondeu: “Beleza, não vou te forçar, não sou estuprador”.

Em seguida, ele descreve como tirou a roupa da garota, que estava dormindo e ainda como teve o cuidado para não acordá-la, enquanto consumava o ato. “Ela já tinha dormido, estava lá, roncando igual a um porco velho. Aí eu falei: Não vou acordar. Ela já falou que não vai rolar, então não vai rolar, vou tentar dormir. Aí, deitei, fui abaixando, ela estava com um pijama bem fininho, consegui tirar. Quando fui tirar a calcinha, dei um puxão e ela se mexeu, devia estar com a calcinha apertada, então eu puxei do lado… tá ligado aquele esqueminha, lá?”, disse o jovem.

Em novo vídeo, postado no sábado (28), Zoio afirmou que está sendo prejudicado pela repercussão e que o relato de sexo sem consentimento foi inventado em 2015 e contado novamente em 2016. “Homem é assim mesmo, aumenta as coisas”, diz o youtuber. “Mesmo sendo uma brincadeira e a história ser mentira, eu peguei pesado”, explicou o youtuber.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução Redes Sociais