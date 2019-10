Vizinho mata três pessoas da mesma família em Guaxupé

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um ataque a tiros deixou quatro pessoas mortas em Guaxupé na noite de quinta-feira (3). Um vizinho atirou em um casal e no filho deles e em seguida se matou, no bairro Parque dos Municípios II.

De acordo com a Polícia Militar, o homem identificado como Paulo Roberto da Silva teria disparado contra o carro em que estava a família. Emerson Donizeti Ferreira, de 48 anos, morreu ainda no local. A mulher dele, Eliete Diniz Pereira, de 43, e o filho, Felipe de Oliveira Ferreira, de 10, foram socorridos e levados para a Santa Casa da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

O autor se matou com um tiro na cabeça há alguns metros do local dos disparos. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a motivação do crime.

Fonte: Portal da Cidade Andradas / Foto: Corpo de Bombeiros