Vereador Joãozinho Enfermeiro sugere curso de relações humanas para servidores da saúde

O vereador Joãozinho Enfermeiro propôs à administração municipal que seja oferecido um curso de relações humanas para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é qualificar os servidores na relação com o público externo, dando mais eficiência e motivação aos funcionários e deixando as pessoas satisfeitas com o atendimento recebido.

Joãozinho relata que tal qualificação é indispensável para a sobrevivência do profissional moderno que trabalha na área da saúde.

“Qualquer profissional, mas nesse caso específico esses servidores da saúde, precisa investir em atualização no ramo que atua. É preciso estar atento à utilização, de forma correta e responsável, de conceitos e ferramentas de excelência em atendimento que possibilitem o alcance do bom atendimento como um marco. Essa capacitação favorece o profissional e as pessoas que são atendidas”, destacou

Joãozinho ainda finalizou que é preciso valorizar aqueles que necessitam ir à Secretaria de Saúde na espera de uma guia de exame, na busca de um medicamento, de orientação e até mesmo de cirurgia. “Através do curso, podem-se atingir os objetivos esperados e, com uma avaliação periódica dos servidores, assegurar a melhoria do atendimento à população, que merece ser tratada com dignidade e respeito”, concluiu.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha