Vereador é preso suspeito de pedir propina à prefeito

A sessão seria para votar a cassação do mandato do atual prefeito eleito, porém foi cancelada uma hora antes por força de uma liminar da Justiça, conseguida pela defesa de Walker. Caso mais de dois terços votassem a favor do relatório, seria determinada a cassação. No entanto, surgiu a informação que o prefeito eleito havia recebido uma proposta do vereador para votar a favor dele.