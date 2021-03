Vérdi amplia leitos de UTI no Hospital de Campanha e pede colaboração à população de Varginha no combate ao coronavírus

Segundo Vérdi, serão 12 leitos de CTI e 10 de enfermaria; prefeito fez, também, apelo à população para colaboração no enfrentamento à pandemia.

Redação CSul/Foto: Reprodução Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, anunciou, na tarde deste domingo (14), a expansão de 22 leitos no Hospital de Campanha, em Varginha. De acordo como chefe do Executivo, serão 12 leitos de CTI e 10 de enfermaria. O comunicado foi divulgado em vídeo publicado pelo próprio prefeito nas redes sociais.

Atualmente, segundo o monitoramento de casos do novo coronavírus, Varginha tem 81,48 de taxa de ocupação em leitos de todos os hospitais da cidade. Já os leitos exclusivos à Covid-19 estão com lotação máxima. Ainda conforme Vérdi, profissionais da saúde serão contratados para atuarem no hospital.





O prefeito fez, também, um apelo à população para que todos sigam às normas de prevenção à Covid-19; “De nada adianta fazemos altos investimentos, ampliar vagas no CTI e vagas nas enfermarias, tomarmos medidas drásticas contra o comércio, enfim, fazer tudo o que estamos fazendo, se as pessoas não entenderam que estamos vivendo um momento gravíssimo” – ressaltou Vérdi.

De acordo com Melo, após uma volta pela cidade, o que se viu foram pessoas sem máscaras, aglomeração, “tudo aquilo que nós não queremos e uma boa parcela da população está fazendo” – exclamou.

Pronunciamento do prefeito Vérdi Lúcio Melo/Reprodução

“Nós não vivemos numa cidade ilhada. Nossa cidade tem vários problemas com enfrentamento. Já perdemos várias vidas preciosas. Queremos que as pessoas entendam esse momento e façam sua parte. Fica aqui nossa mensagem de apelo, para que vocês nos ajudem, não queremos perder vidas como estamos perdendo” – finalizou o prefeito.