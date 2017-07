Ventos fazem termômetros registrarem temperaturas negativas no Sul de Minas

Maria da Fé amanheceu abaixo de zero nesta terça-feira (4) e teve a menor temperatura de Minas Gerais. Ao contrário da previsão, os termômetros marcaram -0,8°C nesta madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão era que o tempo permanecesse estável até quinta-feira (6), mas ventos fortes fizeram com que as temperaturas caíssem.