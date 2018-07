Ventania e Velho Vinil se apresentam nesta Quinta da Boa Música; Confira vídeo gravado pelo Ventania

Uma das atrações da 315ª edição do projeto 5ª da Boa Música vem da mística cidade de São Thomé das Letras.

Conhecido pelas músicas “Só para loucos”, “Cogumelos azuis” e muitas outras, Ventania se apresenta na Estação Ferroviária de Varginha a partir das 20h desta quinta-feira (19).

Acompanhado de Marcelo (contrabaixo) e Betão (bateria), o músico mistura Rock e Reggae num estilo descrito por ele como “Rock Estroncho”.

Logo após o show de Ventania & banda Hippie, os músicos da banda Velho Vinil, de Varginha, apresentam uma seleção de covers das principais bandas de MPB, Pop e Rock ‘n Roll, como Beatles e Pink Floyd, além de​nacionais, como Engenheiros do Hawaii, Raul Seixas e autorais.

A Velho Vinil é formada por Rafinha Delfino (guitarra e voz), Filipe Morais (violão e voz), André Semionato (guitarra), Rafael Toledo (baixo e vocais) e Márcio Delfino (bateria e vocal).

Ventania

Começou a compor em 1989, vivendo a liberdade que seu estilo de vida lhe proporciona.

Foi em 2000 que, mudando-se para São Thomé e tocando sempre no Bar do 2, gravou o primeiro CD intitulado como “Só Para Loucos” com 17 músicas de autoria própria.

Elas tornaram-se tão populares que, após 18 anos de lançamento, ainda são lembradas como “hinos” em todos cantos do Brasil.

O trabalho de Ventania é completamente independente, não estando vinculado a nenhuma gravadora.

Seu estilo único de ser é simples, despojado, com seu chapéu e chinelos de pneu.

O 5ª da Boa Música é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. De acordo com Leandro Acayaba, diretor superintendente da Fundação Cultural, “o projeto já está na 315ª edição e,​há nove anos,​incentiva, apoia e valoriza a produção musical de Varginha e também cria intercâmbios com grupos da região, do estado e de todo o país”, ressaltou.

As bandas interessadas em participar do projeto devem fazer contato com a Fundação Cultural de Varginha por meio do telefone (35) 3690-2700 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Ventania gravou um vídeo convidando o público. Confira: