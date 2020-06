Veículo de gerente bancário morto em Guaxupé é encontrado em cafezal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Caminhonete havia sido usada na fuga dos suspeitos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Portal Jogo Sério

A caminhonete do gerente bancário, Alexandre Vieira Rodrigues, de 39 anos morto no último dia 20 de maio, foi localizada em um cafezal nessa quinta-feira (18), pela Polícia Militar. O veículo havia sido furtado e usado por criminosos no momento da fuga.

Veículo usado na fuga dos autores foi localizado trancado em meio à um cafezal

Foto: Portal Jogo Sério

O automóvel estava trancado e encoberto pelo café. A perícia foi realizada e o carro levado ao pátio credenciado.

O crime:

No dia 19 de maio, os assaltantes renderam o gerente, Alexandre Vieira Rodrigues, de 39 anos, e o fez refém junto com sua família durante toda noite e madrugada do dia 20, em sua casa.

Já na manhã do dia 20, Alexandre foi levado até uma agência por um dos criminosos que o obrigou a abrir o cofre. Durante a ação, um dos autores do crime avistou a aproximação de policiais e acuado atirou contra à cabeça do homem que morreu a caminho do hospital. Após o disparo, o autor tentou fugir, no entanto foi alvejado por militares e morreu.

A esposa e o filho do gerente foram liberados pouco tempo depois próximo à Guaranésia.

Dois suspeitos são presos

Dois suspeitos de terem participados do assalto que resultou na morte de Alexandre, foram presos no dia 1º de junho pela Polícia Civil.

Criminosos cumpre prisão preventiva após morto de gerente/Foto: Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, os homens são moradores de Guaxupé. Ambos são conhecidos no meio policial por diversas passagens.