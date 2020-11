Varginha tem baixa em casos de covid-19; prefeitura emite comunicado de prevenção

Cidade registrou apenas duas internações no CTI decorrentes da doença.

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto: Flickr/Agência Saúde

No mês passado, o Sul de Minas avançou para a Onda Verde do programa “Minas Consciente”, Varginha mesmo não sendo adepta ao programa, também, flexibilizou mais atividades. De acordo com o último Decreto Municipal, estão autorizados eventos como formaturas e festas de aniversário. Na cidade, a 44ª morte foi confirmada no último dia 6, a vítima, um homem, de 76 anos, estava internado.

Conforme boletim daquela data, a cidade contava, ainda, com 18 pacientes internados, sendo oito na enfermaria (três positivos) e 10 no CTI (seis positivos). Nos últimos quatro dias em Varginha, nenhum paciente havia sido internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI); todavia, nesta terça-feira (24), segundo boletim, foram confirmadas duas internações. Varginha confirmou, também, 15 novos casos da doença.

O município tem ao todo 1.542 casos, sendo que 44 evoluíram para óbito. Já outros 1.411 pacientes estão recuperados.

Comunicado de prevenção

A Prefeitura de Varginha em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um comunicado com informações para familiares que estão convivendo com pacientes que testaram positivo e estão em isolamento domiciliar. No informativo, a gestão orienta os familiares a sinalizarem os sacos de lixo com uma fita vermelha.

No comunicado, a Prefeitura de Varginha orienta que, “as famílias que tenham um membro doente de Covid-19 separem o lixo do seu doente e o coloquem em um saco com fita vermelha e pulverizem com desinfetante”.

A medida tem como objetivo apoiar os coletores e evitar a disseminação do novo coronavírus.