Varginha prorroga estado de emergência

Decreto publicado nesta quinta-feira (17), visa o combate à pandemia de covid-19 que, segundo a administração municipal, tem aumentado na cidade.

Redação CSul/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Varginha publicou, na tarde desta quinta-feira (17), o decreto que prorroga – por 60 dias – o estado de emergência no município. De acordo com o documento, a medida foi tomada visando o combate à pandemia de covid-19 que, segundo a administração municipal, tem aumentado na cidade.

Conforme o decreto, todos os documentos que sigam a mesma linha estão mantidos. Normas de prevenção estabelecidas em comércios, bares, restaurantes, áreas de lazer (que estão liberadas o funcionamento) e shopping seguem em vigor.

O decreto confirma, também, a prorrogação do Hospital de Campanha para atendimento exclusivo aos pacientes que estejam com coronavírus em Varginha e região. A medida começa a valer a partir do dia 1º de janeiro.

O documento completo pode ser acessado no site do Prefeitura de Varginha.