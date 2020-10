Vacinação contra poliomelite já imunizou 42,08% do público-alvo em Varginha

Campanha continua até a próxima sexta-feira (30).

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto destaque: Flickr/Agência Brasília

Teve início no último dia 5 de outubro, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de até 5 anos. A mobilização segue até a próxima sexta-feira (30), em postos de saúde de todo o país. Os órgãos de saúde alertam que a população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia de covid-19, pois a vacina é de extrema importância para manter as crianças imunes à doença.

Cobertura

Em Varginha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a campanha tem cobertura de 42,08%, ou seja, foram vacinadas até agora 2.706 crianças de 1 a menores de 5 anos.

O Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989, porém a necessidade de imunizar as crianças deve-se à circulação do vírus em outros países, por isso os esforços para atingir a meta dos indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde para manutenção do país livre da doença.

Outras campanhas

Também prosseguem no município outras duas campanhas de vacinação. A Campanha Nacional de Multivacinação cujo público-alvo são crianças de zero a adolescentes menores de 15 anos visa atualizar a carteira de vacinação. São ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

A outra campanha realizada em Varginha é contra o sarampo para pessoas de de 20 a 49. A Secretaria Municipal de Saúde pede para que as pessoas desses públicos-alvos se dirijam até uma unidade de saúde para se informar melhor e consequentemente serem imunizadas

Confira os locais de vacinação em Varginha: