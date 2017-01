UNB confirma tremor de terra de magnitude 3,2 em Poços de Caldas

O observatório sismológico da Universidade de Brasília (UNB) confirmou um tremor de terra na região de Poços de Caldas no início da noite de quinta-feira (12). Conforme informações do site oficial da instituição, o tremor teve uma magnitude de 3,2 graus.

Em Poços de Caldas, moradores de várias regiões da cidade publicaram relatos nas redes sociais sobre os tremores. O Corpo de Bombeiros informou que enviou equipes para alguns bairros onde os moradores sentiram o tremor para constatar se houve danos.

O tremor foi sentido em pelo menos 16 bairros da cidade: Santa Clara II, Estância Poços de Caldas, Dom Bosco, Jardim Philadélphia, Jardim Ipê, Conjunto Habitacional, Parque Esperança, Jardim Amarillys, São José, Campos Elíseos, Jardim Azaléias, Morumbi, Cascatinha, São Bento, Jardim dos Estados, e Quisisana.

O tremor foi sentido por alguns funcionários do Instituto Moreira Salles, que fica no Jardim dos Estados. “Minha cadeira tremeu muito. Achei que um caminhão tivesse passado na rua. Fique com a cabeça aérea por um bom tempo. Na hora, fui até a sala do coordenador, e ele também sentiu. Já em uma outra sala, as meninas não sentiram”, disse a assistente administrativo do Instituto Moreira Salles, Claudia Cabral.

Já a fisioterapeuta Marilia Gonzaga, que mora no Jardim São Paulo, também sentiu a terra tremer. “Eu estava no meu quanto vendo filme, quando senti que minha cama começou a tremer. Coloquei a mão na parede e senti ela vibrar, assim como as portas do guarda-roupa e o espelho. Minha prima que mora do outro lado da rua, me mandou mensagem desesperada, pois ela mora em apartamento e foi como se o prédio caindo”, disse a fisioterapeuta.

A Defesa Civil de Poços de Caldas informou que não recebeu informações de danos devido ao tremor. “Nós não recebemos nenhuma informação de acidentes devido ao tremor. Mas estamos em alerta para qualquer eventualidade”, disse o coordenador da Defesa Civil, Décio Almiro Loiola Franco.

Relatos também em outras cidades

Moradores de outras cidades do Sul de Minas, como Andradas, Ipuiúna, Ibitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas e Caldas, também relataram, através das redes sociais, ter sentido o tremor. É o caso de um morador de Caldas, cidade que fica a 30 quilômetros de Poços de Caldas, que também informou ter sentido a terra tremer.

“Então, foi muito rapidinho, até confundi com barulho de carro ou algum veículo mais pesado na rua, porque moro numa esquina e a rua é calçamento de pedra. pouquíssimo tempo depois já vi que uma amiga tinha postado no Facebook e várias pessoas, de várias partes da cidade tinham sentido. Foi muito rapidinho”, disse Rafael Melo, morador de Caldas.

Últimos registros em Poços de Caldas

O último tremor registrado em Poços de Caldas foi no dia 12 de fevereiro de 1995 e teve magnitude de 2.1. Ainda de acordo com o relatório da Universidade de Brasilia, o maior tremor sentido na cidade foi na década de 1950, quando também em fevereiro foi registrado um de magnitude 3.9.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registros de vítimas ou residências danificadas. O G1 entrou em contato com o Observatório Sismológico da UNB, mas até a útlima atualização desta reportagem, ainda não havia recebido mais informações sobre o tremor que foi registrado.