Ufla obtém nota máxima na avaliação do MEC

De acordo com a avaliação do Índice Geral de Cursos (IGC), indicador do Ministério da Educação, apenas 42 entre 2.052 mil instituições de ensino superior de todo o país, o que corresponde a um percentual de 2%, atingiram em 2018 o conceito máximo. Os dados foram divulgados hoje, quinta-feira, dia 12, pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia do MEC que, entre outras tarefas, é responsável pelas avaliações e indicadores da educação superior.

Em Minas Gerais, apenas três universidades atingiram o conceito máximo: Universidade Federal de Lavras (Ufla), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Vale lembrar que este ano também a Ufla subiu 9 posições no ranking internacional de sustentabilidade no UI GreenMetric World University Ranking, que avalia ações sustentáveis desenvolvidas por instituições de ensino no mundo inteiro. O resultado foi divulgado neste mês de dezembro, no dia 3, e classificou 780 instituições de ensino. Este ano, a Ufla ocupa a 29ª posição no ranking geral em âmbito mundial e a segunda na América Latina e no Brasil. No quesito Educação e Pesquisa, figura entre as dez instituições com a melhor pontuação.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Ascom/Ufla.