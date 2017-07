Tribunal Regional Eleitoral de Minas cassa mandato do prefeito de Elói Mendes

O Tribunal Regional Eleitoral votou novamente pela cassação de Willian Cadorini, prefeito de Elói Mendes, após analisar os recursos apresentados pela defesa. Segundo informações, o cartório eleitoral da cidade já foi notificado.

Na próxima semana, deve assumir a prefeitura da cidade o atual presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Félix. Ele vai trabalhar no cargo de prefeito de forma provisória até que novas eleições sejam realizadas no município.

Os desembargadores analisaram e julgaram na última quinta-feira, em Belo Horizonte, os embargos apresentados pela defesa. Cadorini é acusado de promover shows gratuitos no período eleitoral do ano de 2016. Ainda de acordo com informações, William Cadorini vai recorrer da decisão pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.

Fonte: TV Alterosa