Três Pontas receberá o 2° Encontro das Cafeicultoras de MG realizado pela Cocatrel

Três Pontas receberá o II Encontro das Cafeicultoras de Minas Gerais que será realizado pela Cocatrel com o apoio Wofse Produções no auditório da Cocatrel, na tarde de sexta-feira, dia 15 de março, das 16h às 18h.

Para palestrar, o evento conta com presenças confirmadas de: Iandra Vilela – Coffee Hunter da Cocatrel, Iraci de Fátima Carvalho: diretora Presidente da AMECAFE Mantiqueira, Cintia Matos: presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café (IWCA), Mariana Proença: Especialista em conteúdo de café, diretora da revista Espresso e curadora da SIC e Paula Magalhães: Qgrader, formada em comércio exterior e a quinta geração de produtores na Fazenda Recanto.

A colaboradora Iandra Vilela é quem abre o evento de sexta-feira, passando a palavra para a Diretora Presidente da AMECAFÉ Mantiqueira, Iraci de Fátima Carvalho, produtora e formada em Geografia, que falará sobre o tema: Mulheres e Negócios

Paula Magalhães da Fazenda Recanto, é formada em comércio exterior, q-grader e a 5 geração da família na fazenda e irá palestrar sobre o tema: Case de sucesso.

Cintia de Matos é Presidente da Aliança Internacional das Mulheres dos Cafés – Iwca Brasil abordará o tema: Mulher em Ação e Reação

Mariana Proença, com o tema: a trajetória das mulheres no café – como podemos fazer diferença, é quem finaliza o evento. Mariana Proença é pós-graduada em gestão empreendedora, diretora de redação da revista espresso e curadora da semana internacional do café. Especialista em café e formada há 15 anos em jornalismo pela PUC-SP e Pós-graduada em gestão empreendedora pelo Senac SP.

As vagas são limitadas, as mulheres interessadas em participar das palestras do dia 15 de março devem realizar um cadastro único pelo portal da Cocatrel, através do link: https://www.portalcocatrel.com/inscricao.

Fonte: Comunicação Cocatrel / Foto: Divulgação