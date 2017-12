Três pessoas ficam feridas após carro bater em poste em Poços de Caldas

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na manhã desta terça-feira (26) em Poços de Caldas (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista seguia pela Avenida Mansur Fraya quando passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu em um muro.

Ainda segundo os Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada. Ela foi encaminhada para a Santa Casa com ferimentos graves. Outras duas pessoas estavam no carro e foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves.

Fonte: G1 Sul de Minas / Foto: Corpo de Bombeiros